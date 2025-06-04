وزير الاتصالات بحث التعاون البحري مع مشغّل "Cyta" القبرصي

اجتمع وزير الاتّصالات ، بحضور المدراء المعنيين في الوزارة، بوفد من المشغّل الوطني cyta، واطّلع منه على التقدّم المنجز في مد الكابل البحري قدموس ٢، إضافة إلى سبل التعاون بين البلدين.

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