Advertisement

لبنان

وزير الاتصالات بحث التعاون البحري مع مشغّل "Cyta" القبرصي

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1370490-638846580067929055.jpg
Doc-P-1370490-638846580067929055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اجتمع وزير الاتّصالات شارل الحاج، بحضور المدراء المعنيين في الوزارة، بوفد من المشغّل الوطني القبرصي cyta، واطّلع منه على التقدّم المنجز في مد الكابل البحري قدموس ٢، إضافة إلى سبل التعاون بين البلدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزبر الاتصالات بحث مع وفد أوروبي في تعزيز التّعاون
lebanon 24
04/06/2025 21:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
lebanon 24
04/06/2025 21:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: العودة إلى اتفاق 2007؟
lebanon 24
04/06/2025 21:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني: نسعى إلى "توسيع التعاون العملي" مع روسيا
lebanon 24
04/06/2025 21:18:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2025-06-04
14:03 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
14:00 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24