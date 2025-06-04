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لبنان

بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:59
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دعت جمعية "يازا" في بيان، "مؤسسة كهرباء لبنان إلى معالجة وضع عمود كهرباء في منطقة وادي شحرور السفلى - حي النبع طريق الدبشة، وذلك بسبب خطره على السلامة العامة".
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وأشارت إلى أن "المؤسسة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن رغم المراجعات المتكررة من قبل بلدية وادي شحرور السفلى". (الوكالة الوطنية)
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