بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه

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دعت جمعية "يازا" في بيان، " إلى معالجة وضع عمود كهرباء في منطقة السفلى - حي النبع طريق الدبشة، وذلك بسبب خطره على السلامة العامة".وأشارت إلى أن "المؤسسة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن رغم المراجعات المتكررة من قبل بلدية وادي السفلى". (الوكالة الوطنية)