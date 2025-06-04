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لبنان

تحذير: لا تتركوا هذه المواد داخل سياراتكم… قد تسبب انفجارًا!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 14:00
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مع ارتفاع درجات الحرارة في لبنان، تتزايد الحوادث الناتجة عن ترك مواد خطرة داخل السيارات. وفي هذا السياق، شهدت بلدة البرجين في قضاء الشوف حادثة لافتة كادت أن تتحول إلى كارثة، بعد انفجار عبوة عطر داخل سيارة كانت مركونة تحت أشعة الشمس المباشرة.
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وفي حديث خاص لـ”لبنان 24”، روى المواطن إبراهيم إدريس تفاصيل ما حدث قائلاً: “أوقفت سيارتي قرب أحد المجمعات التجارية، وتركت عبوة عطر على التابلوه. بعد حوالي ساعتين، عدت فلاحظت رائحة غريبة داخل السيارة. وعندما  فتحت الباب، فوجئت بتشققات في التابلوه وبان غطاء رجاجة العطر وقد انفجر. العلبة انفجرت بسبب الحر".
ورغم أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، إلا أنه تسبب بأضرار مادية، وأثار تساؤلات عن مدى وعي السائقين لخطورة ترك مواد قابلة للانفجار أو التلف داخل المركبات.
وفي تعليق على الحادثة، شددت المتطوعة في الدفاع المدني مهى حمود على ضرورة توخي الحذر خلال فصل الصيف، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل السيارات، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة.
وقالت حمود: “هناك مواد شائعة يظن الناس أنها آمنة، لكنها تصبح خطرة جدًا عند تعرّضها للحرارة العالية، مثل العطور، المعقمات الكحولية، الولّاعات، عبوات المياه البلاستيكية، الأجهزة الإلكترونية، البطاريات”.
كما حثّت السائقين على استخدام عوازل حرارية للنوافذ، وركن سياراتهم في أماكن مظللة أو مغلقة كلما أمكن، وعدم ترك أي مواد حساسة في السيارة حتى لو لفترات قصيرة.
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