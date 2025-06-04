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لبنان

قائد جديد لليونيفيل في لبنان

Lebanon 24
04-06-2025 | 13:30
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عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا قائدا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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