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لبنان

"فتحنا صفحة جديدة"... عراقجي يكشف عن أهداف زيارته إلى لبنان!

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:54
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كشف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مساء اليوم انّ "من اهداف زيارتي لبيروت تعزيز العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة". 
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ووصف عراقجي في كلامه عبر "المنار" أن اللقاءات في لبنان كانت "جيدة جدا"، معلناً أنّه "قررنا فتح صفحة جديدة بالعلاقات". 

وفي ما يخص رحلات الطيران بين لبنان وأيران، أعلن أنه "سنتابع موضوع الرحلات الجوية حتى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين".

واعتبر عراقجي أن "الحديث عن هيمنة ايران على لبنان هو حديث اطلقه اعداء الشعب اللبناني للتقليل من شان حزب الله".

وأكدّ أنّه "ندعم حزب اللّه ومبادئه لكنهم جماعة مستقلة تماما ولهم حضور فعال في الساحة اللبنانية والمجتمع".
 
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