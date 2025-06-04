"فتحنا صفحة جديدة"... عراقجي يكشف عن أهداف زيارته إلى لبنان!

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كانت

ووصف في كلامه عبر " " أن اللقاءات في لبنان"جيدة جدا"، معلناً أنّه "قررنا فتح صفحة جديدة بالعلاقات".وفي ما يخص رحلات الطيران بين وأيران، أعلن أنه "سنتابع موضوع الرحلات الجوية حتى استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين".واعتبر عراقجي أن "الحديث عن هيمنة على لبنان هو حديث اطلقه اعداء الشعب اللبناني للتقليل من شان ".