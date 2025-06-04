بعد زيادة أسعار المحروقات.. هذا ما يُحضّر له

علم " " أن بعض الجهات النقابية بدأت تحرّكًا أوليًا لتقديم اعتراضات رسمية على قرار رفع أسعار المحروقات، وسط تزايد الاعتراضات الشعبية والمعيشية. وتعمل هذه الجهات على إعداد اقتراحات قوانين بديلة سيتم رفعها إلى عدد من النواب لدراستها، في محاولة للحدّ من الانعكاسات السلبية للقرار على القطاعات الإنتاجية وذوي الدخل المحدود.

Advertisement