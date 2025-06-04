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لبنان

بعد زيادة أسعار المحروقات.. هذا ما يُحضّر له

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2025 | 15:00
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علم "لبنان24" أن بعض الجهات النقابية بدأت تحرّكًا أوليًا لتقديم اعتراضات رسمية على قرار رفع أسعار المحروقات، وسط تزايد الاعتراضات الشعبية والمعيشية. وتعمل هذه الجهات على إعداد اقتراحات قوانين بديلة سيتم رفعها إلى عدد من النواب لدراستها، في محاولة للحدّ من الانعكاسات السلبية للقرار على القطاعات الإنتاجية وذوي الدخل المحدود.
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المصدر: خاص لبنان24
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