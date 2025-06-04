سلام: لا أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة

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واشار إلى أنّ "مستقبل لبنان لا يبنى من فوق، بل من طاقات شبابه الصاعد"، متابعاً "ونحن هنا اليوم نسعى، بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة، لنسلّمكم وطنًا أفضل مما استلمنا".أضاف سلام: "أما ، فأنتم صنّاعه، فاجعلوه على مقاس أحلامكم، ولا تقبلوا بما أخفق فيه اسلافنا، او ما قد نقع نحن فيه من أخطاء".تابع: "أمامنا اليوم لحظة لا تحتمل التأجيل. ولبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت . صدقوني، فإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليست شعارًا يرفع، بل اعمل انا وزملائي في حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، بلا كلل او مواربة، على تحقيقه".وأشار سلام إلى أنّ "لا قيامة للدولة القوية دون اصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، ولا استقرار فعليّا دون الانسحاب الكامل من بلادنا والشروع بإعادة اعمار ما دمره العدوان،ولا ثقة دون قضاء مستقل، ولا نموّ دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن او أمان دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم".أضاف: "هذه مسلّمات لا مساومة عليها. قد نكون تأخرنا كثيرًا في تثبيتها، لا سيما منذ إقرار ، ولكن عهدي لكم ان لا تراجع عنها بعد اليوم".