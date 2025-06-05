الزين: البيئة أمانة في أعناقنا

Advertisement

بمناسبة للبيئة الذي يُحتفل به سنوياً في 5 حزيران تحت شعار "الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية"، شددت وزيرة البيئة د. على أهمية مكافحة التلوث بالبلاستيك الذي يهدد مواردنا الطبيعية والأنظمة البيئية، حيث يُنتج العالم أكثر من 430 مليون ، معظمها يتحول إلى نفايات.وأكدت أن الحد من التلوث البلاستيكي يشكّل مساهمة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بحماية المناخ والبحار والتنوع البيولوجي.وأشارت إلى أن يعاني من آثار التلوث البلاستيكي، لكن أطلقت عام 2025 استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ترتكز على التخفيف، والفرز، وإعادة التدوير، ومبدأ "الملوِّث يدفع"، مع إشراك والقطاع الخاص.ودعت المواطنين والمؤسسات والبلديات إلى تحمّل مسؤولياتهم في خفض النفايات وتبنّي بدائل مستدامة، مؤكدة دور الإعلام ووزارات التربية والشباب والسياحة والثقافة في التوعية البيئية.وختمت بدعوة الجميع لجعل حماية البيئة التزاماً يومياً، فقالت:" إن البيئة أمانة في أعناقنا، وإننا في وزارة البيئة نشجع جميع المواطنين على اعتبار كل يوم يوماً للبيئة، ونحثهم على إحداث تغييرات في عاداتهم اليومية دعماً لعالم أكثر نظافة وأكثر إخضراراً وخالياً من البلاستيك".