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لبنان

الزين: البيئة أمانة في أعناقنا

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:22
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إن البيئة أمانة في أعناقنا، وإننا في وزارة البيئة نشجع جميع المواطنين على اعتبار كل يوم يوماً للبيئة، ونحثهم على إحداث تغييرات في عاداتهم اليومية دعماً لعالم أكثر نظافة وأكثر إخضراراً وخالياً من البلاستيك".
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بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفل به سنوياً في 5 حزيران تحت شعار "الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية"، شددت وزيرة البيئة د. تمارا الزين على أهمية مكافحة التلوث بالبلاستيك الذي يهدد مواردنا الطبيعية والأنظمة البيئية، حيث يُنتج العالم أكثر من 430 مليون طن سنوياً، معظمها يتحول إلى نفايات.
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وأكدت أن الحد من التلوث البلاستيكي يشكّل مساهمة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بحماية المناخ والبحار والتنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أن لبنان يعاني من آثار التلوث البلاستيكي، لكن وزارة البيئة أطلقت عام 2025 استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ترتكز على التخفيف، والفرز، وإعادة التدوير، ومبدأ "الملوِّث يدفع"، مع إشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

ودعت الوزيرة المواطنين والمؤسسات والبلديات إلى تحمّل مسؤولياتهم في خفض النفايات وتبنّي بدائل مستدامة، مؤكدة دور الإعلام ووزارات التربية والشباب والسياحة والثقافة في التوعية البيئية.

وختمت بدعوة الجميع لجعل حماية البيئة التزاماً يومياً، فقالت:" إن البيئة أمانة في أعناقنا، وإننا في وزارة البيئة نشجع جميع المواطنين على اعتبار كل يوم يوماً للبيئة، ونحثهم على إحداث تغييرات في عاداتهم اليومية دعماً لعالم أكثر نظافة وأكثر إخضراراً وخالياً من البلاستيك".







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