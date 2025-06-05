"الزفت" يدخل المناطق

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تبين أن مختلف البلديات بدأت عملية تعبيد الطرقات فور استلامها مهامها رسمياً إثر الإنتخابات البلدية الأخيرة، ما يمثل "صدمة إيجابية" في بداية العهود البلدية الحالية على صعيد الإنماء وتحسين وضع الطرقات.وتبين أن العديد من عمليات التعبيد جاءت بواسطة ، وذلك بناء لكشوفات سابقة منذ فترات عديدة، لكن تنفيذها حان الآن.