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لبنان

"الزفت" يدخل المناطق

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 02:45
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تبين أن مختلف البلديات بدأت عملية تعبيد الطرقات فور استلامها مهامها رسمياً إثر الإنتخابات البلدية الأخيرة، ما يمثل "صدمة إيجابية" في بداية العهود البلدية الحالية على صعيد الإنماء وتحسين وضع الطرقات.
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وتبين أن العديد من عمليات التعبيد جاءت بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك بناء لكشوفات سابقة منذ فترات عديدة، لكن تنفيذها حان الآن.
 
المصدر: لبنان 24
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