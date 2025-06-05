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لبنان

اللواء شقير عرض الأوضاع العامة مع ريزا

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:41
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير صباح اليوم في مكتبه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
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