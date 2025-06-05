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لبنان

كان داخل منزله... إطلاق نار على "أبو جمال" وحالته حرجة

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق النار على محمد النحيلي "أبو جمال"، داخل منزله في محلة التل – طرابلس.
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وقد أُصيب بعدّة طلقات ناريّة، أدت إلى مقتله.
 
 
وتمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف ع.م، مُطلق النار على النحيلي، في منطقة التل – طرابلس.


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