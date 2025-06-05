كان داخل منزله... إطلاق نار على "أبو جمال" وحالته حرجة

أفادت مندوبة " "، عن إطلاق النار على محمد النحيلي " "، داخل منزله في محلة التل – .

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وقد أُصيب بعدّة طلقات ناريّة، أدت إلى مقتله.

وتمكنت دورية من في من توقيف ع.م، مُطلق النار على النحيلي، في منطقة التل – طرابلس.





