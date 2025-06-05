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لبنان

بدر: بيروت تستقبل عيد الاضحى بمشهدٍ مُخزٍ

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:59
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس": "أن تستقبل بيروت عيد الأضحى المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النفايات وروائح الخزي المنتشرة... فهذا عار لا يُحتمل! بيروت التي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤولية. على من بيدهم القرار أن يتحرّكوا فوراً".
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وأضاف: "بيروت ليست مزبلة... ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة".
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