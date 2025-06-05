بدر: بيروت تستقبل عيد الاضحى بمشهدٍ مُخزٍ

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "أن تستقبل المبارك، ويستقبله معها أبناؤها وزوّارها العرب بمشهدٍ مُخزٍ من أكوام النفايات وروائح الخزي المنتشرة... فهذا عار لا يُحتمل! بيروت التي كانت منارة العرب، تُهان اليوم أمام أعين الجميع، بلا خجل، بلا مساءلة، وبلا أدنى مسؤولية. على من بيدهم القرار أن يتحرّكوا فوراً".وأضاف: "بيروت ليست مزبلة... ولن نرضى أن تُحوَّل إلى واحدة".