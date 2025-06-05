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لبنان

جعجع: قانون الانتخاب الحالي الأفضل منذ الطائف

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:26
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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن قانون الانتخاب الحالي يُعد تجربة ناجحة، واصفاً إياه بأنه "أول قانون انتخاب منذ اتفاق الطائف يحقّق بدرجة عالية صحة التمثيل بما يتماشى مع روحية الاتفاق".
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واعتبر أن هذا القانون أسهم في تصحيح التمثيل على الصعيدين الوطني والميثاقي، وحرّر اللبنانيين من هيمنة المحادل الانتخابية ونفوذ المال السياسي، موفّراً تمثيلاً أكثر عدالة في المجلس النيابي.

وأشار جعجع إلى أن القانون لم يُطبّق سوى مرتين وبصورة منقوصة، ما يستوجب إدخال تعديلات ضرورية لإبراز فعاليته، وعلى رأسها اعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، مؤكداً أهمية السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات ضمن دوائرهم الأصلية، نظراً لما يشكّله الانتشار من مكوّن أساسي في الجسم الانتخابي اللبناني.

وشدّد على أن الهدف هو "لمّ شمل العائلة اللبنانية التي فرّقتها الحروب والكوارث، ولا يمكن تحقيق ذلك بعزل الانتشار عبر المقاعد الستة المخصصة لهم، بل بإشراكهم الكامل في الحياة الوطنية من خلال انتخاب نواب الأمة في دوائرهم".

وختم جعجع بالقول: "لقد ولى زمن التضليل وتغطية الحقائق، وإذا كان هناك من يصرّ على التلاعب بالقانون لأنه يحقّق صحة التمثيل، فليُفتح باب النقاش حول تعديلات أوسع في التركيبة اللبنانية تضمن شعور كل المكونات بالأمان والاستقرار والحرية والتمثيل الصحيح".
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