Advertisement

لبنان

المالية توضّح بشأن ملف النفايات: صرف المستحقات مستمر بقرار من الحكومة

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1370961-638847411688522391.jpg
Doc-P-1370961-638847411688522391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان التالي:
Advertisement

"تتداول بعض وسائل الاعلام في الساعات الأخيرة معطيات غير دقيقة حيال تعاطي وزارة المالية مع ملف النفايات، إن المكتب الإعلامي في وزارة المال يهمه أن يوضح أنه وبعد المطالعة التي سبق لوزير المالية أن قدمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه، ولما كان المجلس في جلسته الاخيرة الخميس 29 أيار 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد: "وفي سبيل الحؤول دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات"، قد " قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الاخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة" .

وأضاف البيان: "استناداً الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع وزير المالية ياسين جابر على معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية واحاله الى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ".
مواضيع ذات صلة
أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
lebanon 24
05/06/2025 20:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
برودة في العلاقة مع العراق ومستحقات الفيول 1.8 مليار دولار
lebanon 24
05/06/2025 20:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"الديمقراطي الكردستاني" وأحزاب كردية تفكر بالانسحاب من الحكومة والبرلمان العراقيين إذا لم تصرف مستحقات الإقليم (الحدث)
lebanon 24
05/06/2025 20:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية: ملف إعادة الإعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات (الجديد)
lebanon 24
05/06/2025 20:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2025-06-05
13:32 | 2025-06-05
13:24 | 2025-06-05
13:23 | 2025-06-05
13:19 | 2025-06-05
13:05 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24