أرسلان: صفحة الانتخابات طُويت وآن الأوان للتعاون والإنماء

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استقبل ، النائب ، في السرايا الأرسلانية – ، وفودًا من رؤساء وأعضاء المنتخبة وعدد من المخاتير.وفي كلمة له أمام الوفود، شدد على "دعمه الكامل للمجالس البلدية والمخاتير في مختلف البلدات، وحرصه على تعزيز دورهم الأساسي في وتأمين حاجاتهم اليومية".وأكد أن "مرحلة الانتخابات أصبحت خلفنا، والمطلوب الآن هو توحيد الصفوف وتكثيف التعاون لما فيه مصلحة البلدات وأبنائها"، مشيرًا إلى "صعوبة المرحلة الراهنة والواقع المتردي الذي تعانيه ".