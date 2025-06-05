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لبنان

أرسلان: صفحة الانتخابات طُويت وآن الأوان للتعاون والإنماء

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:57
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استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، في السرايا الأرسلانية – الشويفات، وفودًا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة وعدد من المخاتير.
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وفي كلمة له أمام الوفود، شدد أرسلان على "دعمه الكامل للمجالس البلدية والمخاتير في مختلف البلدات، وحرصه على تعزيز دورهم الأساسي في خدمة المواطنين وتأمين حاجاتهم اليومية".

وأكد أن "مرحلة الانتخابات أصبحت خلفنا، والمطلوب الآن هو توحيد الصفوف وتكثيف التعاون لما فيه مصلحة البلدات وأبنائها"، مشيرًا إلى "صعوبة المرحلة الراهنة والواقع المتردي الذي تعانيه مؤسسات الدولة".
 
 
واعتبر أن "هذا الواقع يحمّل السلطة المحلية مسؤولية مضاعفة لتعويض غياب الدولة، من خلال تفعيل التواصل مع المنظمات الدولية والجمعيات الإنمائية والصحية والخدماتية، بهدف توفير الدعم الضروري للقرى والمجتمعات المحلية". وختم متمنيًا "التوفيق والنجاح للمجالس البلدية المنتخبة في مهامها الإنمائية والخدماتية".
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