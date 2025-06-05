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لبنان

بعد التهديد الإسرائيلي... ماذا يجري في الضاحية؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:47
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تشهد منطقة الضاحية الجنوبية إطلاق نار كثيف بهدف تحذير السكان، وذلك على خلفية التهديد الإسرائيلي باستهداف عدد من المباني في المنطقة.

وقبل قليل، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".

تابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر". 

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