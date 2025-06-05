بعد التهديد الإسرائيلي... ماذا يجري في الضاحية؟

تشهد منطقة الضاحية الجنوبية إطلاق نار كثيف بهدف تحذير السكان، وذلك على خلفية التهديد باستهداف عدد من المباني في المنطقة.



وقبل قليل، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس":



"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".



تابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".





#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO — (@AvichayAdraee) June 5, 2025 Advertisement