بالفيديو... نزوح كثيف من الضاحية!

بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (1) pic.twitter.com/2FbmWVRnrL
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (1) pic.twitter.com/2FbmWVRnrL
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (2)#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/yiZjxb7PK5
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (2)#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/yiZjxb7PK5
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (3)#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ksXNZNwDdu
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي (3)#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ksXNZNwDdu
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من المباني هناك#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ZKW4c5les5
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2025
بالفيديو.. حركة نزوح كثيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من المباني هناك#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/ZKW4c5les5