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لبنان

بالفيديو... نزوح كثيف من الضاحية!

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:05
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سُجّلت حركة نزوح كثيفة من الأحياء المهددة بالقصف في الضاحية الجنوبية، على وقع التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من الأبنية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يُسجّل تحليق كثيف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية.
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