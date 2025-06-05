بيان إسرائيلي جديد بشأن قصف الضاحية.. ماذا قال أدرعي؟

#عاجل جيش الدفاع سيستهدف على المدى الزمني القريب عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لانتاج مسيرات والتي أقيمت في قلب السكان المدنيين في الضاحية الجنوبية في بيروت
🔸رغم تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان رصد جيش الدفاع قيام الوحدة الجوية في حزب الله الارهابي (127) بالعمل لانتاج… pic.twitter.com/bZfy80iw9g
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025
#عاجل جيش الدفاع سيستهدف على المدى الزمني القريب عدة بنى تحتية تقع تحت الأرض والمخصصة لانتاج مسيرات والتي أقيمت في قلب السكان المدنيين في الضاحية الجنوبية في بيروت
🔸رغم تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان رصد جيش الدفاع قيام الوحدة الجوية في حزب الله الارهابي (127) بالعمل لانتاج… pic.twitter.com/bZfy80iw9g