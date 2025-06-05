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لبنان

تحت جسر في الضاحية... هذا ما تسببت به شاحنة وسط "التهديد"

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:14
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تسبب انقلاب شاحنة تحت جسر المشرفية في زحمة سير خانقة إضافية للزحمة التي تشهدها المنطقة بسبب التهديد الإسرائيلي بقصف عدد من المباني في الضاحية الجنوبية.
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