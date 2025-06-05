سلسلة غارات... الهجوم الإسرائيلي على الضاحية بدأ (فيديو)

قبل عيد الأضحى، لم تسلم الضاحية الجنوبية من الغارات الإسرائيلية، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة ضربات عنيفة استهدفت مواقع محددة في المنطقة.
وجاء التصعيد بعد تهديد مباشر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، دعا فيه إلى إخلاء عدد من المواقع، ما دفع سكان الضاحية، خصوصاً القاطنين قرب المناطق المهددة، إلى النزوح فوراً.
وقد شنّ العدو الإسرائيلي قصفاً كثيفاً أشبه بحزام ناري، سُمع دوي انفجاراته في المناطق المجاورة، ما تسبب بحالة من الهلع واهتزاز منازل السكان.
وعقب الغارات، ارتفعت سحب الدخان الكثيف في سماء الضاحية، فيما اندلعت حرائق في المواقع المستهدفة.
مشاهد اضافية للغارات الاسرائيلية التي استهدفت الابنية المُهددة في الضاحية #lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/vij2CMt9wW
الغارات التحذيرية التي استهدفت الضاحية#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/Z1grvGZ7jW
وسُجّلت في الضاحية حالة نزوح كثيفة خوفًا من الغارات، حيث ابتعد السكان عن المنطقة لمسافة تقارب 300 متر.
وقبل قليل، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي
عبر حسابه على منصة "إكس":
"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت
وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة
في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".
تابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".