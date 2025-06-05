أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بأنَّ الجيش صنف الضربات المرتقبة في الضاحية الجنوبية لبيروت بالكبيرة ويستعد لسيناريوهات دفاعية عقب الهجوم.

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وذكرت القناة الـ14 أنَّ كافة الإسرائيلي في حالة استعداد قصوى تحسباً لرد لبناني ولا تغيير في تعليمات .

وقالت القناة أيضاً إن "الهجمات على الضاحية الجنوبية وفي العمق اللبناني تنفذ بالتنسيق مع ".