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لبنان

"ضربات كبيرة" ستطال الضاحية واستعدادات لـ"رد".. إقرأوا آخر خبر

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:28
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بأنَّ الجيش الإسرائيلي صنف الضربات المرتقبة في الضاحية الجنوبية لبيروت بالكبيرة ويستعد لسيناريوهات دفاعية عقب الهجوم.
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وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنَّ كافة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي في حالة استعداد قصوى تحسباً لرد لبناني ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.
 
وقالت القناة أيضاً إن "الهجمات على الضاحية الجنوبية وفي العمق اللبناني تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
 
 
 
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