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لبنان

المفتي قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:40
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً استنكر فيه العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة عيد الأضحى.
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وفي تصريحه، قال قبلان: ""الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ليلة عيد الأضحى إبادة علنية للسيادة الوطنية، ودوس صارخ على كرامة الدولة وشعبها وكيانها الشامل، ولعنة صهيونية أميركية تطال مركز القرار اللبناني وتنال من شرف البلد كله، والجواب بالتضامن الوطني وتأكيد خيار المقاومة ومشروعها السيادي، ولا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني، ولوزارة الخارجية اللبنانية الغارقة بالنزعة الحزبية المقيتة أقول: إسرائيل طغيان أبدي، والصداقة بعرف أميركا عبارة عن خضوع بلا شروط، وخيارنا سيادة لبنان".
 
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