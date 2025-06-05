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لبنان

أي مخرج لتمرير تجديد فعال لـ"اليونيفيل" بعد الاخفاقات؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:20
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كتب سمير تويني في" النهار": في آب المقبل، سيقرر أعضاء مجلس الأمن الدولي مصير قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل". ويسود جدل بين داعمي انتشارها ومعارضي التجديد لها، المناقشات لتجديد ولايتها ستضعها على مفترق طرق. فهل يتم تكييفها مع الواقع الجديد أو حلها؟ تقول مصادر ديبلوماسية إن تمديد الولاية من دون أي تعديل، كما تطمح الحكومة اللبنانية، قد يحصل مرة أخرى ما لم تبذل الولايات المتحدة جهداً ديبلوماسياً لمراجعة قواعد التمديد أو الاعتراض عليه. ومواصلة هذا النهج ستؤدي إلى استمرار عدم فاعلية هذه القوة كما حصل خلال عقدين.وقد يؤدي الطرح الثاني إلى صياغة قواعد جديدة لتحسين مزايا "اليونيفيل" في ظل الوضع الجديد، وخفض حجمها لتصل إلى نحو 2500 جندي، وتخصيص الأموال والموارد الناتجة عن انخفاض العدد لتعزيز إمكانات الجيش اللبناني. وهذا الطرح يحتاج إلى تحرك ديبلوماسي نظراً إلى المنافع الاستراتيجية والتشغيلية. وتتابع المصادر أن الطرح الثالث يكون بإنهاء مهمة هذه القوة، التي هي بحكم التعريف "مؤقتة"، بعدما بدا أن السلطات اللبنانية عازمة على تحمل المسؤولية وتنفيذ القرار الدولي 1701، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. فحتى لو أنهت واشنطن دورها في آلية المراقبة وفشلت في احترام التزاماتها، سيكون لغياب "اليونيفيل" تأثير هامشي، ويمكن التعويل على بدائل كمراقبين للهدنة. 
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ربما يكون الخيار الأفضل تنفيذ بعض التعديلات، وأهمها وفق المصادر إعادة تنظيم ولاية القوة وحجمها وقدراتها، وطلب الحكومة اللبنانية رسمياً من هذه القوة تنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف النار الحالية، ومنع الكيانات غير الحكومية من استخدام السلاح في جنوب لبنان، لدعم جهد الحكومة اللبنانية في نزع السلاح وفقاً للقرار 1559. ومن المفيد التعويل على الدور الأميركي الفعال والاستباقي لتثبيت وقف النار والضغط على إسرائيل لكسب الزخم من خلال إطلاق الأسرى اللبنانيين والتسليم التدريجي للمواقع المتقدمة التي تستمر إسرائيل في احتلالها، وأخيراً إطلاق محادثات لبنانية – إسرائيلية تحت رعاية أميركية لوقف نار دائم وحل النقاط الحدودية المختلف عليها. وذلك يتطلب إرادة سياسية وديبلوماسية منسقة.
 
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