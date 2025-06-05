25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أي مخرج لتمرير تجديد فعال لـ"اليونيفيل" بعد الاخفاقات؟
Lebanon 24
05-06-2025
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب سمير
تويني
في" النهار": في آب المقبل، سيقرر أعضاء
مجلس الأمن الدولي
مصير قوة
الأمم المتحدة
في
جنوب لبنان
"اليونيفيل". ويسود جدل بين داعمي انتشارها ومعارضي التجديد لها، المناقشات لتجديد ولايتها ستضعها على مفترق طرق. فهل يتم تكييفها مع الواقع الجديد أو حلها؟ تقول مصادر ديبلوماسية إن تمديد الولاية من دون أي تعديل، كما تطمح
الحكومة اللبنانية
، قد يحصل مرة أخرى ما لم تبذل
الولايات المتحدة
جهداً ديبلوماسياً لمراجعة قواعد التمديد أو الاعتراض عليه. ومواصلة هذا النهج ستؤدي إلى استمرار عدم فاعلية هذه القوة كما حصل خلال عقدين.وقد يؤدي الطرح الثاني إلى صياغة قواعد جديدة لتحسين مزايا "اليونيفيل" في ظل الوضع الجديد، وخفض حجمها لتصل إلى نحو 2500 جندي، وتخصيص الأموال والموارد الناتجة عن انخفاض العدد لتعزيز إمكانات
الجيش اللبناني
. وهذا الطرح يحتاج إلى تحرك ديبلوماسي نظراً إلى المنافع الاستراتيجية والتشغيلية. وتتابع المصادر أن الطرح الثالث يكون بإنهاء مهمة هذه القوة، التي هي بحكم التعريف "مؤقتة"، بعدما بدا أن
السلطات اللبنانية
عازمة على تحمل المسؤولية وتنفيذ
القرار الدولي
1701، وهذا ما تسعى إليه
إسرائيل
. فحتى لو أنهت
واشنطن
دورها في آلية المراقبة وفشلت في احترام التزاماتها، سيكون لغياب "اليونيفيل" تأثير هامشي، ويمكن التعويل على بدائل كمراقبين للهدنة.
Advertisement
ربما يكون الخيار الأفضل تنفيذ بعض التعديلات، وأهمها وفق المصادر إعادة تنظيم ولاية القوة وحجمها وقدراتها، وطلب الحكومة
اللبنانية
رسمياً من هذه القوة تنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف النار الحالية، ومنع الكيانات غير الحكومية من استخدام السلاح في جنوب
لبنان
، لدعم جهد الحكومة اللبنانية في نزع السلاح وفقاً للقرار 1559. ومن المفيد التعويل على الدور الأميركي الفعال والاستباقي لتثبيت وقف النار والضغط على إسرائيل لكسب الزخم من خلال إطلاق الأسرى اللبنانيين والتسليم التدريجي للمواقع المتقدمة التي تستمر إسرائيل في احتلالها، وأخيراً إطلاق محادثات لبنانية – إسرائيلية تحت رعاية أميركية لوقف نار دائم وحل النقاط الحدودية المختلف عليها. وذلك يتطلب إرادة سياسية وديبلوماسية منسقة.
مواضيع ذات صلة
بري: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل" وننتظر ما ستحمله أورتاغوس
Lebanon 24
بري: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل" وننتظر ما ستحمله أورتاغوس
06/06/2025 09:03:32
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف التجديد لـ"اليونيفيل" يفتح باكراً وتحرك لبناني لمواجهة تعديل مهامها
Lebanon 24
ملف التجديد لـ"اليونيفيل" يفتح باكراً وتحرك لبناني لمواجهة تعديل مهامها
06/06/2025 09:03:32
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ببدء الجيش سحب السلاح شمال الليطاني واورتاغوس تضغط بملف التجديد لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
توقعات ببدء الجيش سحب السلاح شمال الليطاني واورتاغوس تضغط بملف التجديد لـ"اليونيفيل"
06/06/2025 09:03:32
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولات "لتمرير التعيين"
Lebanon 24
محاولات "لتمرير التعيين"
06/06/2025 09:03:32
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" بربطة عنق؟
Lebanon 24
"حزب الله" بربطة عنق؟
02:00 | 2025-06-06
06/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل
01:46 | 2025-06-06
06/06/2025 01:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
Lebanon 24
الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
01:45 | 2025-06-06
06/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي امام: نقول لمن بأيديهم السلاح ان نسارع لايجاد حل له
Lebanon 24
المفتي امام: نقول لمن بأيديهم السلاح ان نسارع لايجاد حل له
01:31 | 2025-06-06
06/06/2025 01:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لا يبالي
Lebanon 24
"حزب الله" لا يبالي
01:30 | 2025-06-06
06/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
02:09 | 2025-06-05
05/06/2025 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
04:39 | 2025-06-05
05/06/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-06-06
"حزب الله" بربطة عنق؟
01:46 | 2025-06-06
وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: لا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل
01:45 | 2025-06-06
الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
01:31 | 2025-06-06
المفتي امام: نقول لمن بأيديهم السلاح ان نسارع لايجاد حل له
01:30 | 2025-06-06
"حزب الله" لا يبالي
01:15 | 2025-06-06
بيان له دلالاته
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
06/06/2025 09:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24