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لبنان
أضحى مبارك
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-06-2025
|
00:22
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في زحمة الظروف الصعبة والأمل بالغد الأفضل، يتقدّم "
لبنان24
" من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة حلول
عيد الأضحى
المبارك، سائلاً الله تعالى أن يكون العيدُ مفتاحاً للنهوض مُجدداً وبُشرى لعودة
لبنان
إلى أحوالهِ المجيدة.
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كل الرجاء في أن تكون الأيام المُقبلة مليئةً باللحظات الوطنية الجامعة، والتمنيات كبيرة لأن ينعم المواطنون بالأمن والسلام الدائمين، وانتهاء الأزمات التي أثقلت كاهل الناس أجمعين.
وكل عام وأنتم بألف خير..
المصدر:
لبنان 24
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