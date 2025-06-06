أضحى مبارك

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في زحمة الظروف الصعبة والأمل بالغد الأفضل، يتقدّم " " من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة بمناسبة حلول المبارك، سائلاً الله تعالى أن يكون العيدُ مفتاحاً للنهوض مُجدداً وبُشرى لعودة إلى أحوالهِ المجيدة.كل الرجاء في أن تكون الأيام المُقبلة مليئةً باللحظات الوطنية الجامعة، والتمنيات كبيرة لأن ينعم المواطنون بالأمن والسلام الدائمين، وانتهاء الأزمات التي أثقلت كاهل الناس أجمعين.وكل عام وأنتم بألف خير..