قبلان في خطبة الأضحى: الحكومة مطالبة بسياسات وطنية

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اعتبر المفتي في خطبة "أننا في لحظة إقليمية غامضة ومعقّدة وشديدة المخاطر والمفروض أن نمنع اللعبة الدولية عن واقع بلدنا المأزوم".وأشار قبلان إلى أنّ الحكومة مطالبة بسياسات وطنية وخيارات لبنانية تليق بالظرف المحلي والعالم ليس جمعية خيرّية ولبنان موجود في غابة دولية تعتاش على والاستفزاز السياسي.واعتبر أنّ ما تقوم به هو سحق لاتفاق وقف إطلاق النار وردّنا هو المزيد من التمسك بالمقاومة، مطالبا الدولة بمواقف حازمة من الضامن الأميركي الذي لا يجيد إلّا الغدر.وتوجّه قبلان للعرب بالقول:" دفع عن العرب وقضاياه أغلى الأثمان والمطلوب من الدول الإقليميّة الكف عن شؤون لبنان الداخلية ولا نريد صداقات تمزّق بلدنا".وأكّد قبلان أنّ على الدولة أن تعلم أنّ شبكة المصالح والقيمة الوطنية تبدأ من الجنوب وتعود إليه وليس مقبولًا رفض مبادرات إعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية.