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لبنان

قبلان في خطبة الأضحى: الحكومة مطالبة بسياسات وطنية

Lebanon 24
06-06-2025 | 00:34
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الأضحى "أننا في لحظة إقليمية غامضة ومعقّدة وشديدة المخاطر والمفروض أن نمنع اللعبة الدولية عن واقع بلدنا المأزوم".
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وأشار قبلان إلى أنّ الحكومة مطالبة بسياسات وطنية وخيارات لبنانية تليق بالظرف المحلي والعالم ليس جمعية خيرّية ولبنان موجود في غابة دولية تعتاش على الدم والاستفزاز السياسي.

واعتبر أنّ ما تقوم به إسرائيل هو سحق لاتفاق وقف إطلاق النار وردّنا هو المزيد من التمسك بالمقاومة، مطالبا الدولة بمواقف حازمة من الضامن الأميركي الذي لا يجيد إلّا الغدر.

وتوجّه قبلان للعرب بالقول:" لبنان دفع عن العرب وقضاياه أغلى الأثمان والمطلوب من الدول الإقليميّة الكف عن شؤون لبنان الداخلية ولا نريد صداقات تمزّق بلدنا".

وأكّد قبلان أنّ على الدولة أن تعلم أنّ شبكة المصالح اللبنانية والقيمة الوطنية تبدأ من الجنوب وتعود إليه وليس مقبولًا رفض مبادرات إعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية.
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