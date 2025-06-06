ليلة مروّعة في الضاحية الجنوبية: غارات اسرائيلية عنيفة تعكّر صفو الأضحى

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عشية عيد الأضحى، شنّ العدو عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الرابعة منذ إعلان وقف النار، مستهدفاً مبان في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، كما شنّ عدواناً على بلدة عين قانا في إقليم التفاح، بالتزامن مع إرسال رسائل صوتية كاذبة إلى السكان في عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، فيما أصدر رئيس الجمهورية جوزف عون بياناً تضمّن موقفاً احتجاجياً موجّهاً إلى الإدارة الأميركية التي تغطّي العدوان، مشيراً إلى أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى وسياساتها ومبادراتها أولاً".وكان العدو مهّد للعدوان بسلسلة غارات عبر مُسيّرات هجومية من دون طيار. وأدى العدوان إلى تدمير العديد من المباني وتسبب باشتعال الحرائق في الأماكن المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.وقد سبقت الغارات اتصالات رفيعة المستوى مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ومع وباريس، استهدفت منع العدوان عبر إدخال الجيش اللبناني إلى الأبنية المهدّدة بالقصف للكشف عليها، ولكن الإسرائيليين عرقلوا هذه المبادرة بإغارة إحدى مسيّراتهم على أحد الأبنية الذي كانت قوة من الجيش تهمّ بالدخول اليه، ما اضطر هذه القوة إلى الانسحاب.في المقابل، من المتوقع ان تغيب الحركة السياسية في عطلة عيد الاضحى، ما خلا بعض المواقف والتصريحات. ويبدو ان قانون الانتخابات النيابية سيكون احد ابرز عناوين الاستثنائية لمجلس النواب ، لا سيما وان السجال والخلاف السياسي حوله انفتح باكراً، بعد كلام الرئيس الاخير حوله، وسط مطالبة بتعديلات اساسية عليه، لا سيما تطبيق القانون الحالي لكن مع البطاقة الممغنطة وانشاء "الميغا سنتر"، فيما يركز جانب من السجال على حق انتخاب المغتربين لنوابهم واعتماد القانون الارثوذكسي الى جانب الاقتراحات الاخرى من الكتل النيابية.وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت أن الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران حتى 20 تشرين الأول المقبل. وحدّد المرسوم برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي.أما عن زيارة الوزير جان إيف لودريان إلى بعد عطلة عيد الأضحى، فذكرت المعلومات "انها مرتبطة بشكل أساسي بالتحضير لمؤتمر إعادة الاعمار في والبحث مع المسؤولين اللبنانيين في حجم الإصلاحات التي تحققت والتحاور معهم حول الموضوع، علماً أن ذلك لا يمنع لودريان عن البحث في قضية ملفات أخرى منها اتفاق وقف إطلاق النار مع ".أوساط سياسية قالت "انّ رئيس الحكومة نواف سلام اراد عبر المطالعة التي قدّمها أمس لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، التركيز على الجزء المليء من كوب تجربة حكومته، في حين أنّ الجزء الفارغ لا يزال هو الأكبر ويفرض تحدّيات ملحّة".وأشارت هذه الاوساط "إلى انّه إزاء حجم الاستحقاقات والملفات التي تواجه الحكومة، تبدو الإنجازات المفترضة المحققة حتى الآن متواضعة ودون طموحات اللبنانيين".ورأت الأوساط "انّ على الحكومة تحرير الأرض الجنوبية من الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق ورشة الإعمار عملياً وليس فقط على الورق، وضمان عودة الودائع المصرفية إلى أصحابها، ومعالجة أزمة النازحين السوريين ووضع المخيمات ، وبعد ذلك تكون قد نجحت حقاً في الامتحان". وأشارت الاوساط إلى انّه" ينبغي تفعيل الأداء الوزاري في مرحلة ما بعد عيد الأضحى، خصوصاً انّ الوقت لا يعمل لمصلحة الحكومة، وهي المحكومة دستورياً بالرحيل بعد الانتخابات النيابية المقبلة".حياتياً، تستعد روابط القطاع العام، على مستوى العاملين او الذين احيلوا على التقاعد لاطلاق سلسلة تحركات في بيروت ومختلف المناطق، في الاسبوع الذي يلي عطلة عيد الاضحى المبارك، وذلك لعدم تفاقم الهوة والفروقات في رواتب من يتعاطى معاشاً او راتباً من الدولة، وفقا لبيان المجلس التنسيقي للتقاعد وموظفي الادارة العامة.