Advertisement

لبنان

ليلة مروّعة في الضاحية الجنوبية: غارات اسرائيلية عنيفة تعكّر صفو الأضحى

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-06-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1371243-638847938581560727.jpg
Doc-P-1371243-638847938581560727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عشية عيد الأضحى، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الرابعة منذ إعلان وقف النار، مستهدفاً مبان في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، كما شنّ عدواناً على بلدة عين قانا في إقليم التفاح، بالتزامن مع إرسال رسائل صوتية كاذبة إلى السكان في عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب، فيما أصدر رئيس الجمهورية جوزف عون بياناً تضمّن موقفاً احتجاجياً موجّهاً إلى الإدارة الأميركية التي تغطّي العدوان، مشيراً إلى أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها أولاً".
Advertisement
وكان العدو مهّد للعدوان بسلسلة غارات عبر مُسيّرات هجومية من دون  طيار. وأدى العدوان إلى تدمير العديد من المباني وتسبب باشتعال الحرائق في الأماكن المستهدفة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.
وقد سبقت الغارات اتصالات رفيعة المستوى مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ومع واشنطن وباريس، استهدفت منع العدوان عبر إدخال الجيش اللبناني إلى الأبنية المهدّدة بالقصف للكشف عليها، ولكن الإسرائيليين عرقلوا هذه المبادرة بإغارة إحدى مسيّراتهم على أحد الأبنية الذي كانت قوة من الجيش تهمّ بالدخول اليه، ما اضطر هذه القوة إلى الانسحاب.
في المقابل، من المتوقع ان تغيب الحركة السياسية في عطلة عيد الاضحى، ما خلا بعض المواقف والتصريحات. ويبدو ان قانون الانتخابات النيابية سيكون احد ابرز عناوين الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، لا سيما وان السجال والخلاف السياسي حوله انفتح باكراً، بعد كلام الرئيس نبيه بري الاخير حوله، وسط مطالبة بتعديلات اساسية عليه، لا سيما تطبيق القانون الحالي لكن مع البطاقة الممغنطة وانشاء "الميغا سنتر"، فيما يركز جانب من السجال على حق انتخاب المغتربين لنوابهم واعتماد القانون الارثوذكسي الى جانب الاقتراحات الاخرى من الكتل النيابية.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت أن الرئيس عون وقّع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران حتى 20 تشرين الأول المقبل. وحدّد المرسوم برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي.
أما عن زيارة الوزير جان إيف لودريان إلى بيروت بعد عطلة عيد الأضحى، فذكرت المعلومات "انها مرتبطة بشكل أساسي بالتحضير لمؤتمر إعادة الاعمار في لبنان والبحث مع المسؤولين اللبنانيين في حجم الإصلاحات التي تحققت والتحاور معهم حول الموضوع، علماً أن ذلك لا يمنع لودريان عن البحث في قضية ملفات أخرى منها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل".      
 أوساط سياسية قالت "انّ رئيس الحكومة نواف سلام اراد عبر المطالعة التي قدّمها أمس لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، التركيز على الجزء المليء من كوب تجربة حكومته، في حين أنّ الجزء الفارغ لا يزال هو الأكبر ويفرض تحدّيات ملحّة".
وأشارت هذه الاوساط "إلى انّه إزاء حجم الاستحقاقات والملفات التي تواجه الحكومة، تبدو الإنجازات المفترضة المحققة حتى الآن متواضعة ودون طموحات اللبنانيين". 
ورأت الأوساط "انّ على الحكومة تحرير الأرض الجنوبية من الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق ورشة الإعمار عملياً وليس فقط على الورق، وضمان عودة الودائع المصرفية إلى أصحابها، ومعالجة أزمة النازحين السوريين ووضع المخيمات الفلسطينية، وبعد ذلك تكون قد نجحت حقاً في الامتحان". وأشارت الاوساط إلى انّه" ينبغي تفعيل الأداء الوزاري في مرحلة ما بعد عيد الأضحى، خصوصاً انّ الوقت لا يعمل لمصلحة الحكومة، وهي المحكومة دستورياً بالرحيل بعد الانتخابات النيابية المقبلة".
حياتياً، تستعد روابط القطاع العام، على مستوى العاملين او الذين احيلوا على التقاعد لاطلاق سلسلة تحركات في بيروت ومختلف المناطق، في الاسبوع الذي يلي عطلة عيد الاضحى المبارك، وذلك لعدم تفاقم الهوة والفروقات في رواتب من يتعاطى معاشاً او راتباً من الدولة، وفقا لبيان المجلس التنسيقي للتقاعد وموظفي الادارة العامة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير العمل عن الاعتداءات الإسرائيلية: محاولة مكشوفة لترويع المواطنين وتعكير صفو الأعياد
lebanon 24
06/06/2025 12:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الغارات التي تعرّضت لها الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى المُبارك
lebanon 24
06/06/2025 12:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
06/06/2025 12:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
06/06/2025 12:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-06-06
05:19 | 2025-06-06
05:11 | 2025-06-06
05:04 | 2025-06-06
05:01 | 2025-06-06
05:00 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24