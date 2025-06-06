بيان له دلالاته

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أثار البيان الصادر عن رئيس الجمهورية ، المندد بالغارات على الضاحية الجنوبية، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية، لما يحمله من دلالات تتجاوز الإدانة الشكلية.فالبيان، الذي ندد اعتُبر بمثابة احتجاج غير مباشر على الأداء الأميركي في ، خصوصاً أن تُعد الداعم الأساسي للعهد الحالي، لكنها في الوقت نفسه تتيح لإسرائيل هامشاً واسعاً لتنفيذ اعتداءاتها.مصادر مطلعة أشارت إلى أن البيان يعكس امتعاضاً واضحاً من ازدواجية المعايير الأميركية، إذ إن استمرار الدعم الأميركي السياسي والعسكري لتل أبيب وتفلتها داخل لبنان، يضع في موقف محرج، ويقوض أي شرعية سياسية لمحاولاته في طرح ملف نزع السلاح أو ضبطه.ما جرى في الضاحية الجنوبية أمس، وفق مراقبين، يسلب السلطة أي ورقة تفاوضية ويضعها في مواجهة مفتوحة مع شارع غاضب وواقع متفجر.