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لبنان

بيان له دلالاته

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 01:15
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أثار البيان الصادر عن رئيس الجمهورية جوزيف عون، المندد بالغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية، لما يحمله من دلالات تتجاوز الإدانة الشكلية.
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فالبيان، الذي ندد بالعدوان اعتُبر بمثابة احتجاج غير مباشر على الأداء الأميركي في لبنان، خصوصاً أن واشنطن تُعد الداعم الأساسي للعهد الحالي، لكنها في الوقت نفسه تتيح لإسرائيل هامشاً واسعاً لتنفيذ اعتداءاتها.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن البيان يعكس امتعاضاً واضحاً من ازدواجية المعايير الأميركية، إذ إن استمرار الدعم الأميركي السياسي والعسكري لتل أبيب وتفلتها داخل لبنان، يضع العهد في موقف محرج، ويقوض أي شرعية سياسية لمحاولاته في طرح ملف نزع السلاح أو ضبطه.
ما جرى في الضاحية الجنوبية أمس، وفق مراقبين، يسلب السلطة أي ورقة تفاوضية ويضعها في مواجهة مفتوحة مع شارع غاضب وواقع متفجر.
المصدر: لبنان 24
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