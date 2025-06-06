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لبنان

وليد البعريني: كل عيد ونحن إلى الحرية والعدالة أقرب

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:32
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 كتب النائب وليد البعريني عبر صفحته على منصة "أكس" : "في الوقت الذي نستقبل فيه هذه الأيام المباركة لا يسعنا إلا أن نعرب عن ألمنا الشديد ورفضنا القاطع لما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم متواصلة بحق وطننا لبنان خاصة في الضاحية والجنوب، والتي تصاعدت عشية هذا العيد المبارك، دون وازع من ضمير أو احترام لحرمة الإنسان أو قدسية الأعياد. 
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أضحى مبارك وكل عيد ونحن إلى الحرية والعدالة أقرب".
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