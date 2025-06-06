وليد البعريني: كل عيد ونحن إلى الحرية والعدالة أقرب

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كتب النائب عبر صفحته على منصة "أكس" : "في الوقت الذي نستقبل فيه هذه الأيام المباركة لا يسعنا إلا أن نعرب عن ألمنا الشديد ورفضنا القاطع لما تقترفه من جرائم متواصلة بحق وطننا خاصة في الضاحية والجنوب، والتي تصاعدت عشية هذا العيد المبارك، دون وازع من ضمير أو احترام لحرمة الإنسان أو قدسية الأعياد.أضحى مبارك وكل عيد ونحن إلى الحرية والعدالة أقرب".