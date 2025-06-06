رجي يكثف اتصالاته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

وكتب على صفحته على "X":

Advertisement

عايد والمغتربين اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول المبارك"مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل ، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف".وكان رجي كثف منذ ليل أمس اتصالاته بالدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ واحترام لاتفاق وقف إطلاق النار.