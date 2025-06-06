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لبنان

رجي يكثف اتصالاته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
06-06-2025 | 03:26
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عايد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكتب على صفحته على "X": 
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"مع حلول الأضحى المبارك، أعايد اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، وأتمنى ان يكون ما يرمز اليه العيد من تضحية وفداء حافزا دائما كي نضحي في سبيل لبنان، على رغم الآلام والمعاناة، راجيا أن يعم السلام والطمأنينة، وأن تسود الحكمة والإيمان بالدولة، لحماية الوطن من العواصف". 

وكان رجي كثف منذ ليل أمس اتصالاته بالدول المعنية مسجلا استنكار لبنان للاعتداءات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة عين قانا في الجنوب، معيدا التذكير بضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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