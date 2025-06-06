"إعلان حرب" ليلة العيد.. كيف يقرَأ التصعيد الإسرائيليّ "الأخطر"؟!

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فيما كان اللبنانيون، ومن ضمنهم سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، يتحضّرون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، شأنهم شأن سائر في مختلف المناطق، رغم كلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد منذ الحرب التي لم تنتهِ فصولاً بعد، أطلّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع "إكس" ليعلن أولاً، على طريقته "التشويقية"، التي ينشد منها بث الذعر والرعب بين المواطنين، عن "بيان مهمّ وعاجل" إلى سكان الضاحية.سرعان ما أقرن أدرعي إعلانه "التشويقيّ"، بإنذار بالإخلاء بدا "صادمًا" من حيث حجمه، وقد شمل ثمانية مبانٍ في أربع مناطق مختلفة من الضاحية، في آنٍ واحدٍ، ما جعله التصعيد "الأوسع" على الإطلاق، منذ ما سُمّي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي، وزعمت أنّها احتفظت بموجبه بما تسمّيه "حرية حركة" في ، للردّ على ما تعتبره "مصادر تهديد"، مع كلّ ما ينطوي على ذلك من "استنسابيّة".وعلى الرغم من التسريبات التي تحدّثت عن اتصالات ووساطات من أجل محاولة وقف العدوان الذي جاء من دون مقدّمات، نفّذت إسرائيل وعيدها، وشنّت سلسلة من على ما أسمتها بـ"الوحدة الجوية" التابعة لـ" "، وما ادّعت أنّها مصانع "مسيّرات" أقامها الحزب تحت الأرض، بل إنّها "وسّعته" بإنذار مناطق في الجنوب أيضًا، قبل أن تنهي هجومها على الضاحية، فكيف يُقرَأ هذا التصعيد غير المسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار؟التصعيد الأوسع والأخطر..صحيح أنّ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ليس الأول من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ سبق أن استهدف العدو الإسرائيلي الضاحية لثلاث مرّات، تذرّع في أولها فقط بأسباب "دفاعية"، وربما "ردعية"، باعتبار أنّ الاستهداف جاء بعد حادثة إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني، لتُضاف الضاحية بعد ذلك إلى "بنك الأهداف"، ويصبح استهدافها بين الفينة والأخرى، أمرًا "مألوفًا" لا يحتاج إلى ذرائع، ولو كانت "واهية" عمليًا.إلا أنّ هجوم ليلة عيد الأضحى يبدو عمليًا مختلفًا عن كلّ الهجمات السابقة، بل عن كلّ خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، سواء تلك التي استهدفت الضاحية الجنوبية أو غيرها، وذلك للعديد من الأسباب، فهو أولاً الهجوم الأوسع على الإطلاق، إذ إنّ الضربات على الضاحية سابقًا، كانت تقتصر على مبنى معيّن، أو منطقة محدّدة، في حين أنّها هذه المرّة شملت أحياء متفرّقة في وقت واحد، وهو ما أعاد إلى الأذهان ذكريات أيام الحرب المشؤومة.ويمكن اعتبار الهجوم على الضاحية "الأخطر" أيضًا، ليس من حيث الشكل فحسب، ولكن أيضًا من حيث التوقيت، فاختيار ليلة عيد الأضحى تحديدًا لتنفيذه، بدا متعمّدًا وغير عبثي، خصوصًا أنّ أحدًا لا يمكن أن يصدّق، حتى لو أراد مثلاً أن يتبنّى الرواية الإسرائيلية، أنّ العدو اكتشف أنّ "حزب الله" يصنّع المسيّرات والأسلحة في كلّ هذه المواقع، فجأة في ليلة عيد الأضحى، وهو ما يؤكد أنّ الهدف كان "تنغيص" فرحة العيد، "المنغّصة" أصلاً."إعلان حرب"لكلّ هذه الأسباب، يعتقد العارفون أنّ التصعيد الإسرائيلي العنيف ليلة عيد الأضحى، يشكّل "إعلان حرب" بأتمّ معنى الكلمة، خصوصًا أنّ هناك من اعتبر أنّ إسرائيل "تستدرج" من خلاله "حزب الله" إلى الحرب مرّة أخرى، وتدعوه ضمنًا إلى الردّ، بما يفتح الباب أمام "جولة جديدة" من الحرب، إن صحّ التعبير، باعتبار أنّ سكوته على مثل هذه الاعتداءات، والاكتفاء بالتلويح بـ"نفاد الصبر" سيشكّل إحراجًا له في مكانٍ ما.أكثر من ذلك، يشدّد العارفون على أنّ أخطر ما في "إعلان الحرب" الإسرائيلي هذا، بعيدًا عن تكرار رسالة إسرائيل بأنّها "صاحبة القول الفصل"، وبأنّها "تفعل ما تشاء ووقتما تشاء" على الأراضي ، هو أنه يضرب بعرض الحائط كلّ ما تقوم به لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وقد جاء بعد ساعات فقط على إعلان رئيس الحكومة نواف سلام مثلاً، أنّ الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني.ويندرج في الخانة نفسها، ضرب إسرائيل بعرض الحائط محاولات الجيش الدخول على الخطّ، تنفيذًا لاتفاق بوقف إطلاق النار، عبر الكشف على المباني المهدّدة، والتنسيق مع اللجنة الدولية الموكلة بضمان اتفاق وقف إطلاق النار، من أجل ردع العدو عن تنفيذ تهديداته، ليسارع الجيش الإسرائيلي إلى شنّ غارات تحذيرية، حتى ينسحب الجيش من هذه المباني، وهو ما يدحض عمليًا كلّ "البروباغندا" التي قام عليها الهجوم.سريعًا، جاءت الردود الرسمية على العدوان الإسرائيلي، الذي اعتبره الرئيس "استباحة سافرة لاتفاق دولي، ولبديهيات القوانين، عشية مناسبة دينية مقدسة"، فيما وصفه رئيس الحكومة نواف سلام بأنه "استهداف ممنهج ومتعمد للبنان وأمنه واستقراره واقتصاده عشية الأعياد والموسم السياحي".. لكن ماذا بعد هذه الإدانة، التي لم تعد تقدّم وتؤخّر فيما تتمادى إسرائيل أكثر فأكثر، وصولاً إلى "إعلان الحرب" بهذا الشكل الخطير؟!