العثور على جثة شاب معلقة على شجرة في عكار.. وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية (صورة)

عُثِر على جثة حمد جثة معلّقة بحبل على غصن شجرة داخل إحدى البساتين في بلدة مجدلا – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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ورجّحت المصادر الأولية أن الوفاة ناجمة عن حالة انتحار.



وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وبدأت التحقيقات لمعرفة الملابسات الحقيقية للواقعة وأسباب الوفاة.



وقد تم لاحقًا نقل الجثة إلى أحد المستشفيات في المنطقة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.



وأشارت مصادر متابعة إلى أن الشاب المتوفّى كان قد نشر قبل 3 أيام منشورًا عبر حسابه على ينعى فيه نفسه، ما قد يعزز فرضية الانتحار بانتظار نتائج التحقيق الرسمي.