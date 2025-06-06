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لبنان

ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في الداخل وجنوب البلاد بشكل خاص.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية بشكل محدود ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية.
 
السبت: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
 
الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
 
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