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لبنان

بعد الغارة الإسرائيليّة على عين قانا... هذه حصيلة الإصابات

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:40
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة عين قانا قضاء النبطية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح.
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