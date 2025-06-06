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لبنان

بعد غارات الأمس... هذا ما تشهده أجواء الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:48
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بعد غارات يوم أمس العنيفة جدّاً، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق على علو مرتفع في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
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