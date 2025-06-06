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لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: لاستيراد الإسمنت لإنقاذ من بقي حيا من أهالي الكورة وشكا

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:57
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صدر عن لجنة كفرحزير البيئية البيان الاتي: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويوم البيئة العالمي، تتوجه لجنة كفرحزير البيئية إلى الشعب اللبناني بأحر التهاني بهاتين المناسبتين، اللتين تحملان معاني التضحية والوفاء". وتشدد اللجنة على أن "اللبنانيين شعب واحد، يجمعهم تاريخ مشترك، لغة عريقة، وتراث غني. لذا، تدعو اللجنة إلى توحيد الجهود لحماية تراب الوطن الطاهر في مواجهة الطامعين بأرضنا، التي تعد مهدا للرسالات السماوية ومركزا للحضارات الإنسانية".
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وتابعت: "في هذه المناسبة، تدعو اللجنة إلى تطبيق القوانين والمراسيم التي تضمن حماية البيئة والصحة العامة، وأبرزها: قانون البيئة اللبناني، قانون البيئة الدولي، قانون المياه اللبناني، مرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم 8803، قانون الصحة الذي ينص على إغلاق وإبعاد مصادر التلوث الخطيرة".

وختمت اللجنة بيانها بتأكيد أن "أي قرار يقضي بتشريع أو تمديد عمل المقالع وأفران شركات الإسمنت التي تستخدم الفحم الحجري والبترولي عالي الكبريت (6%) يُعد شراكة في التدمير البيئي والصحي، مما يرقى إلى الاغتيال الجماعي لمن تبقى من أهالي شكا والكورة، الذين يعانون من الآثار الكارثية لهذه الأنشطة".

وشددت على أن "استيراد الإسمنت هو الحل الوحيد والأكيد لإنقاذ ما تبقى من حياة على هذه الأرض، وحمايتهم من براثن قتلة الإنسان وسارقي تراب الوطن".
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