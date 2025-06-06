الجيش ردم خندقًا حفره العدوّ الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل

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"بتاريخ 5/ 6/ 2025، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع – اليونيفيل على ردم خندق بطول حوالي ٢٠٠ متر، كان العدو قد حفره في خراج بلدة - ليل 4-5/ 6/ 2025. تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل، وتعمل على إزالة خروقات العدو الإسرائيلي".