وفد من المرجعيات الروحية المسيحية جال على الفاعليات الإسلامية في صيدا مهنئاً بالاضحى

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جال وفد من المرجعيات الروحية المسيحية على المرجعيات الروحية والفاعليات السياسية الاسلامية في مدينة مهنئاً بالأضحى، وضم الوفد: متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس الكفوري، متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي الحداد، رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، اضافة الى ممثلين راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار الموجود في خلوة السينودوس في بكركي.إستهل الوفد جولته الأولى بزيارة دار الفتوى في مدينة صيدا، وإلتقى مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان بحضور نائب صيدا الدكتور أسامة سعد و قدموا لهم التهاني، بحضور عدد من المشايخ.ثم أنتقل الوفد إلى دارة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري حيث قدموا له التهنئة بالعيد والذي بدوره توجه بالتحية والتقدير، شاكراً للوفد زيارته.وأختتمت الجولة بلقاء المفتي الجعفري في صيدا و أقضيتها الشيخ محمد عيسران في حسينية صيدا، وقدموا له التهنئة.وفي سياق متصل وبتكليف من المطران مارون العمار الموجود في خلوة السينودوس الماروني أجرى رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف سلسلة من الاتصالات الهاتفية بكل من والبلديات العميد أحمد ، النائب الدكتور بلال عبد الله، النائب السابق الدكتور محمد الحجار، الوزير السابق مصطفى بيرم، المدعي العام التميزي القاضي جمال الحجار، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مفتي جبل الشيخ محمد علي الجوزو، عضوي المجلس الشرعي القاضي رئيف عبد الله، والقاضي حمزة شرف الدين، القاضي محمد هاني الجوزو، القاضي ، و رؤساء البلديات والمخاتير و عدد من الفاعليات.