Advertisement

لبنان

هذه حقيقة تلقي سكان مبنى في صور تهديداً بالإخلاء

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1371413-638848206456280216.jpg
Doc-P-1371413-638848206456280216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى سكان مبنى في صور، تهديداً بضرورة إخلاء منازلهم.
 
 
وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى قيام أحد الأشخاص عن طريق "المزاح" بإرسال رسالة التهديد.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على غرب خان يونس يأمر فيها السكان بالإخلاء
lebanon 24
06/06/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان البلدات الشرقية لمدينة خان يونس بالإخلاء
lebanon 24
06/06/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق عدة في غزة بالإخلاء
lebanon 24
06/06/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة للسكان في خانيونس وبني سهيلا وعبسان جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
06/06/2025 20:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24