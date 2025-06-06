ضغوطات على الحكومة: "تقصيرٌ" في هذا الملف

زادت في الآونة الأخيرة من مُطالباتها للحكومة، بوضع جدولٍ زمنيّ لنزع سلاح " "، فاعتبر مصدر نيابيّ مُعارض أنّها "مقصرّة" في هذا السياق.

Advertisement

أضاف لـ" " أنّه "يجب على الحكومة وضع خطّة أو تصوّر لتسليم "الحزب" لسلاحه، لأنّ المُماطلة قد تعني تأجيل أو إبقاء السلاح بيدّ "حزب الله" كما حصل في السابق".

وشدّد المصدر عينه على أنّ "المطلوب نزع السلاح غير الشرعيّ لتطبيق القرار 1701، وعدم إعطاء ذريعة للعدوّ الإسرائيليّ كما حصل في الأمس، باستهداف الضاحيّة الجنوبيّة أو أيّ بلدة لبنانيّة".