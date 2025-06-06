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لبنان

ضغوطات على الحكومة: "تقصيرٌ" في هذا الملف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2025 | 10:20
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زادت المعارضة في الآونة الأخيرة من مُطالباتها للحكومة، بوضع جدولٍ زمنيّ لنزع سلاح "حزب الله"، فاعتبر مصدر نيابيّ مُعارض أنّها "مقصرّة" في هذا السياق.
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أضاف لـ"لبنان 24" أنّه "يجب على الحكومة وضع خطّة أو تصوّر لتسليم "الحزب" لسلاحه، لأنّ المُماطلة قد تعني تأجيل أو إبقاء السلاح بيدّ "حزب الله" كما حصل في السابق".
وشدّد المصدر عينه على أنّ "المطلوب نزع السلاح غير الشرعيّ لتطبيق القرار 1701، وعدم إعطاء ذريعة للعدوّ الإسرائيليّ كما حصل في الأمس، باستهداف الضاحيّة الجنوبيّة أو أيّ بلدة لبنانيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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