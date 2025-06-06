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لبنان

عبد المسيح هنأ نادي قلحات الثقافي الرياضي

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:31
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس":
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"نتقدّم من إدارة ولاعبي وجمهور نادي قلحات الثقافي الرياضي بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة إحرازه المركز الثالث في بطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الثالثة.

إن هذا الإنجاز المشرف هو نتيجة تعب وجهد وإصرار، ويؤكد أن نادي قلحات يسير بثبات نحو القمة.

كل التوفيق في الموسم المقبل" .
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