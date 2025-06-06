عبد المسيح هنأ نادي قلحات الثقافي الرياضي

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":"نتقدّم من إدارة ولاعبي وجمهور نادي الثقافي الرياضي بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة إحرازه المركز الثالث في للكرة الطائرة للدرجة الثالثة.إن هذا الإنجاز المشرف هو نتيجة تعب وجهد وإصرار، ويؤكد أن نادي قلحات يسير بثبات نحو القمة.كل التوفيق في الموسم المقبل" .