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لبنان

بعد اجتيازها السياج مقابل منتزهات الوزاني... هذا ما تفعله دورية إسرائيلية جنوبًا

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية إسرائيلية ترافقها جرافة اجتازت السياج التقني مقابل منتزهات الوزاني، وبدأت بأعمال جرف عند مجرى النهر.
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