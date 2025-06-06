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ماذا حصل أمس؟ كثافةٌ في "المعلومات"، بين مزدوجين طبعا، وقلةٌ في دقة المعلومات، لأن المصادر تتقدَّم عما هو رسمي، والرسمي يتلطى بالمصادر.ما حصل أمس أن ضربت أبنية في الضاحية الجنوبية، وهذه الأبنية تسميها إسرائيل مواقع فيها مصانع لتجميع "الدرونز"، والكلام من إسرائيل جاء من أفيخاي أدرعي ومن وزير الدفاع.من بيانات استنكار بالجملة، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وحزب الله. ولكن ما كان لافتا هو بيان قيادة الجيش السياسيُ بامتياز. يقول البيان: "إن إمعان العدو في خرق الاتفاقية ورفضَه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، من شأنه أن يدفع بالمؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في ما خص الكشف على المواقع".فهل تجميد التعاون مع لجنة المراقبة قرار تتخذه قيادة الجيش أو ؟ما حصل أمس حظي بقراءتين: الأولى قراءة إسرائيلية مفادها أن لا يلتزم بنود اتفاق وقف النار التي تتحدث عن نزع سلاح حزب الله، من كل لبنان لا من جنوبي الليطاني فقط، وقراءة لبنانية مفادها أن إسرائيل لا تلتزم بالإتفاق.والسؤال هنا: مَن سيستطيع فرض قراءته؟ لبنان أو إسرائيل؟ مع التذكير أن الأميركية تعتمد القراءة ، وأكثرُ من مرة أعلنت إسرائيل أنها تُعلِم واشنطن بالضربة قبل القيام بها.ولكن ما هو خطير جدا أن ما حصل أمس أثبت بما لا يقبل الشك أن الحرب لم تتوقف، وهذا خبر غير سار للسياحة، فلكل طرف أجندته: لبنان الرسمي له أجندته، وحزب الله له أجندته، وإسرائيل لها أجندتها، وإيران لها أجندتها، والولايات المتحدة الأميركية لها أجندتها أيضا... بعض الأجندات مرتبط بعضه ببعض، كواشنطن وتل ابيب، وطهران وحزب الله، فيما أجندة لبنان الرسمي ضائعة بين هذه الأجندات، إذا لم يكن هناك حسم وحزم في الموقف، وحتى الساعة لا يبدو الأمر هكذا.هكذا أضحى العيد في زمن العدوان. وقدرنا في كل أضحى أن نُـقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يَـحُـول العدوان بيننا وبين أعيادنابهذه الكلمات البسيطة في شكلها...الكبيرة في مضامينها إختصر كل المشهد وعبّر عما يختلج القلوببعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية والجنوب.وبكل المضامين الوطنية والسيادية أكد رئيس المجلس أن موقفه متطابق ومتبنٍ لموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ‏الذي إعتبر ان العدوان الإسرائيلي هو رسالة يوجّهها مرتكب الفظاعات الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولاً وجزم قائلاً: هو ما لن يرضخ له لبنان أبداً.هكذا وما بينَ الضاحيةِ والجنوبِ كانَ اللبنانيونَ يُقدِّمونَ الأضاحيَ في العيدِ الأكبرِ للمسلمينَ حولَ العالمِ. همجيَّةٌ إسرائيليَّةٌ تنقَّلَت بينَ مناطقِ الضاحية أُرزاقٌ دُمِّرَت وبيوتٌ هُدِمَت وأهالٍ شُرِّدوا بحُجَجٍ وذَرائعَ واهيةٍ قدَّمها كيانُ العدو وفضحَها الجيشُ اللبنانيُّ الذي توجَّهَ إلى المباني المُهدَّدةِوكشفَ عليها وبيَّنَ زيْـفَ الادِّعاءاتِ.الجيش اللبناني لم يكتف بذلك بل تواصَلَ مع لجنةِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ أما النتيجة فكانت ما ورد في بيان المؤسسة العسكرية: "إنَّ إمعانَ العدوِّ الإسرائيليِّ في خَرقِ الاتفاقيَّةِ ورفضَهُ التجاوُبَ مع لجنةِ مُراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائيَّةِ ما هو إلَّا إضعافٌ لدورِ اللجنةِ والجيشِ، ومن شأنِه أن يدفعَ المؤسَّسةَ العسكريَّةَ إلى تجميدِ التعاونِ مع لجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائيَّةِ في ما يَخُصُّ الكشفَ على المواقعِ.ومن الضاحية الى الجنوب الذي يَرزَحُ يوميًّا تحتَ وطأةِ خروقاتِ العدوِّ شخصت الأنظار باتجاهِ بلدةِ عَينِ قانا التي أنذَرَها جيش العدو ثمَّ قَصَفَها الطيران المعادي ممَّا أدَّى لوقوعِ إصاباتٍ في صفوفِ المدنيينَ.وبالرغمِ من العدوانِ، الذي يَـفشِلُ كلَّ مرَّةٍ في قتلِ عزيمةِ اللبنانيينَ، عمَّت المناطقَ اللبنانيَّةَ كافَّةً الاحتفالاتُ بشعائرِ عيدِ الأضحى المبارك، ودَعَت خُطَبُ العيدِ إلى الوقوفِ الجماعيِّ في وجهِ إسرائيلَ، وتضافرِ الجهودِ لوقفِ اعتداءاتِها المُخالِفَةِ لكلِّ الأعرافِ والقِيَمِ الإنسانيَّةِ. وما بينَ الأقصى وغزَّةَ، حضرت صلاةُ العيدِ فوقَ أنقاضِ البيوتِ المُهدَّمَةِ هناكَ حيثُ يُؤكِّدُ الفلسطينيونَ تمسُّكَهُم بالأرضِ وإنْ أضحت رَمادًا.وفي غزَّةَ أيضًا، تُثبِتُ المقاومةُ الفلسطينيَّةُ حضورَها الدائمَ وجُهوزيَّتَها المستمرَّةَ، وإحباطَ أهدافِ العدوانِ، مُنفِّذَةً كمينًا في منطقةِ خان يونس، أدَّى لمَقتلِ خمسةِ جنودٍ إسرائيليينَ، وإصابةِ جنديَّيْنِ آخرَيْنِ بعدَ انهيارِ مبنًى عليهم.مجدداً، كانت الضاحية الجنوبية امس، ضحية:ضحية الاحتلال المستمر للأراضي ، والاعتداءات المتواصلة، على مرأى ومسمع كل دول العالم، المطالبة بتحمل مسؤولياتها لإرغام الكيان العبري على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف اطلاق النار.ضحية عدم تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولاسيما القرار 1701، وسط خروقات اسرائيلية بات عددها يفوق عشرات الآلاف.ضحية عجز السلطة اللبنانية الجديدة، او ترددها، او ربما تراجعها عن تطبيق ما التزمت به تجاه الخارج وعموم اللبنانيين منذ انبثاقها في بداية العام.لكن الضاحية امس لم تكن وحدها ضحية الاستهداف. فكل لبنان كان معها في دائرة التصويب الاسرائيلي، خصوصاً عشية عيد الأضحى المبارك، وقبيل موسم صيفي يؤمل في ان ينعش الاقتصاد المترهل.اما الجيش اللبناني، فكشف مصدر عسكري لوكالة الصحافة ان اسرائيل حالت دون قيامه بتفتيش موقع الضاحية قبل قصفه. وفي هذا السياق، اكد المصدر ان الاسرائيليين بعثوا خلال النهار رسالة مفادها أن هناك هدفا في الضاحية الجنوبية لبيروت يستفسرون عنه للاشتباه بأنه قد يحتوي على أسلحة. وشرح المصدر ان الجيش استطلع المكان ورد عبر آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه بأن النقطة المعنية لا تحتوي على شيء. واوضح المصدر انه عندما انتشر بيان أفيخاي أدرعي، حاول الجيش اللبناني أن يتجه إلى أول موقع أشار إليه لكن الضربات الإسرائيلية التحذيرية حالت دون أن يكمل مهمته.وكان الجيش حذر من أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف النار ورفضه التجاوب مع لجنة المراقبة، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون اللجنة المذكورة.بالتوصيفِ العسكري بَدَّلَت اسرائيل قواعدَ اشتباكِها معَ لبنان على توقيتِ تفاوُضٍ نوويٍّ متسارع، فأَبقت نوافذَ النيرانِ مفتوحةً، وخَاطبت رئاسةَ الجمهورية بالحِبر والبارود تبدّى ذلك من ردِّ وزيرِ حربها يسرائيل كاتس على تصريحاتِ الرئيس جوزف عون، عندما أَنذَرَ بأنه لن يكونَ هناك هدوءٌ في ولا نظامٌ ولا استقرارٌ في لبنان من دون أمنِ إسرائيل وفيما يَلتزمُ حزبُ الله بقواعدِ الدولةِ اللبنانية ولا يبادِرُ الى ايِّ ردٍّ على الاعتداءات الاسرائيلية، كان العدوُّ يضاعِفُ تهديدَه، ويعلن عبر كاتس أنه ما لم يَحترِمْ لبنان الاتفاقياتِ سنواصِلُ العملَ وبقوةٍ كبيرة ضغطُ اسرائيلَ هذا على دولةِ لبنان وصلَ بعد موقفٍ استثنائي للرئيس عون ضَرَبَ فيه على الوتَرِ الاسرائيلي، رافضاً أنْ تكونَ بيروت صُندوقَ بريدٍ مِن مُرتَكِبِ هذه الفظاعات الى الولاياتِ المتحدة الاميركية وسياساتِها ومبادراتِها، وقائلاً إنَّ هذا ما لن يرضخَ له لبنان أبداً الكلامُ العظيم لجنرالِ لبنانَ الرئاسي "صُدِّقْ" برفع الأيدي من رئيسِ مجلس النواب ، وتماهَى الموقفُ العسكريُّ اللبناني معَ الحالةِ السياسية طَبْقَ الأصل فأشارتْ قيادةُ الجيش الى انَّ دورياتِها توجَّهَت للكشفِ على المواقع، لكنَّ العدوَّ الإسرائيلي رَفض التجاوبَ معَ لجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العِدائية، وذلك ما هو إلا إضعافٌ لدورِ اللجنةِ والجيش، ومن شأنِه أنْ يَدفعَ المؤسسةَ العسكرية إلى تجميدِ التعاونِ معَ لجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العِدائية فيما خَصَّ الكشفَ على المواقع وفي معلوماتٍ عسكرية للجديد أنَّ اللجنةَ أَبلغتِ الجيشَ اللبناني بضرورةِ الكشفِ عن موقع في منطقة الليلكي فتوجَّهت قوةٌ عسكرية قُرابةَ الواحدة ظهراً لاتمام عملياتِ المسح الميداني وأَرسلَ صوراً تؤكدُ عدمَ وجودِ مُعَداتٍ واسلحةٍ او مسيّرات، لكنَّ الجيشَ فوجئ ليلاً بتحذيرات افيخاي ادرعي التي أَنذرت بقصفِ أبنيةٍ غيرِ تلك التي طُلِب الى الجيش كشفُها ولدى تعليمِ المباني ليلاً عاد الجيشُ وحاولَ الدخولَ الى عددٍ منها، لكنَّ العدوَّ لاحَقَه بالغارات التحذيرية رافضاً التعاونَ معَ اللجنة ووَفقَ هذا المسار فإنَّ: الجيشَ تحرك اسرائيلَ عَرقلتِ الكشف حزبَ الله لم يبادِرْ الى ايِّ ردٍّ منذ وقفِ اطلاق النار لبنانَ الرسميَّ يؤكدُ التزامَه تطبيقَ الاتفاق وجيشَ الاحتلالِ يتجاوزُ كلَّ ذلك وينفّذُ عدوانَه في ليلةِ عيدِ الأضحى ومعَ تَخَطِّيها الخطوطَ الحُمرَ فإنَّ اسرائيل قَررتِ النقرَ على ابواب بعبدا، وقامت بعملية انزالٍ سياسي في القصر الرئاسي وهدفُها مخاطبةُ جوزاف عون بحوارٍ من نار فإمّا التقدمُ نحوَ سحبِ سلاحِ حزبِ الله او استمرارُ الحربِ على لبنان .. والافتتاحيةُ هي بالطَّرْقِ العَسكري على ابوابِ الصيفِ اللبناني واغتيالِ مواسمِه الواعدة .5 أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية. و4 أشهر على تشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ. و7 أشهر على اتفاق وقف الأعمال العدائية، واسرائيل لا تزال تفرض ايقاعها، تقصف في قلب الضاحية الجنوبية، وتحتل مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتستهدف مقاتلي حزب الله والمدنيين في الجنوب. واللبنانيون خائفون على غدهم، يصحون على رائحة البارود والنار. بينما يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن لا هدوء ولا أمن ولا استقرار في بيروت من دون أمن لإسرائيل.من الطبيعي أن تكون الاعتداءات الاسرائيلية مدانة ومرفوضة بكل المقاييس، وهي التي تشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، واعتداءً على اللبنانيين وأمنهم. حتى أنها تُنغّص عليهم حقّهم في الاحتفال بشكل طبيعي بعيد الأضحى. ولكن، حتى لا تتكرر المأساة، مع بقاء السماء اللبنانية مفتوحة لإسرائيل، أوَليس من واجب العهد، رئاسةً وحكومة، تقديم الشروحات والإيضاحات للبنانيين، وتحديد المسؤوليات، سحباً للذرائع الاسرائيلية، ومنعاً لبقاء الوضع المتفلّت على ما هو عليه؟لبنان يبحث عن الأمل من خرم الإبرة، ومن موسم الإصطياف. فكيف من المفترض أن ننتظر سُياحاً وعائدات مالية واقتصادية، والبلد بين الصواريخ والغارات؟اللبنانيون يتوقّعون من مسؤوليهم أن يتصرفوا كرجال دولة، فيبادروا في الداخل والخارج، لمعالجة المشكلات، وقطع الطريق على الذرائع الاسرائيلية، وسحب فتيل أي تفجير مستقبلي. فهل يقدمون بلا تباطؤ أم يواصلون سياسة المماطلة والتسويف؟