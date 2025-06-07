قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"

عُلِم أنَّ رئيس "الوطني الحر" حسم قراره بشكل شبه نهائي لاعتماد ترشيح النائب للانتخابات النيابية عام 2026 في - عاليه.

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في الوقت نفسه، فإن لم يحسم خياره بعد، من موضوع دعم ترشيح في الدائرة نفسها، كما درجت العادة.

ويعتبر من الحزبيين الأساسيين ضمن "التيار" فيما يعد من المتحالفين معه، كونه من المُستقلين.

وتسود حالياً تساؤلات داخلية عما سيقرره باسيل نهائياً، علماً أن النائبين لهما دورهما الفعال وقد تمكنا من منح اللائحة التي ترشحا ضمنها عام 2022، عدداً وازناً من الأصوات.