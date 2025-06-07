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لبنان

قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 01:15
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عُلِم أنَّ رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل حسم قراره بشكل شبه نهائي لاعتماد ترشيح النائب غسان عطالله للانتخابات النيابية عام 2026 في دائرة الشوف - عاليه.
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في الوقت نفسه، فإن باسيل لم يحسم خياره بعد، من موضوع دعم ترشيح النائب فريد البستاني في الدائرة نفسها، كما درجت العادة.
 
ويعتبر عطالله من الحزبيين الأساسيين ضمن "التيار" فيما يعد البستاني من المتحالفين معه، كونه من المُستقلين.
 
وتسود حالياً تساؤلات داخلية عما سيقرره باسيل نهائياً، علماً أن النائبين لهما دورهما الفعال في الشوف وقد تمكنا من منح اللائحة التي ترشحا ضمنها عام 2022، عدداً وازناً من الأصوات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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