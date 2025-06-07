"سرّ تقني".. هكذا تتم اتصالات التهديد في لبنان

قالت مصادر أمنية لـ" " إنَّ اتصالات التهديد التي وردت إلى المواطنين في مناطق مختلفة يوم الخميس، تزامناً مع العدوان الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية لبيروت، تخضع للمتابعة الحثيثة والمُكثفة من قبل مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية.

Advertisement

وأوضحت المصادر أنَّ موجة الإتصالات التي حصلت تُشير إلى أمرين، الأول يرتبطُ بحرب نفسية يثيرها العدو لتوتير الوضع الداخلي من جهة وإعادة مشهدية الحرب إلى الواجهة مُجدداً، والثاني يتصلُ بوجود أيادٍ داخلية تتعامل مع لترويج المخاوف من جهة أخرى.

وكشفت المصادر أنَّ المساعي مستمرة لتتبع "داتا الاتصالات" استناداً للأرقام التي وردت إلى المواطنين، مشيرة إلى أن الأجهزة الفنية تسعى لرصد ما إذا كانت الاتصالات قد حصلت من داخل أو من خارجه لاسيما في المناطق التي لم تشهد أي قصف تزامناً مع توتر الضاحية، لاسيما وشمسطار وغيرها.

في المقابل، قال مصدر تقني خبير في الإتصالات لـ"لبنان24" إنَّ هناك تقنيات كثيرة لإخفاء نقطة إنطلاق الاتصال ما يجعل من الصعب اكتشاف أساسها ومصدرها، مشيرة إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي اعتمد تاريخياً على تقنية الاتصالات الأرضية لتوجيه رسائل، بينما الاتصالات الهاتفية الخليوية تشهدُ أيضاً اعتماد أرقام ورموز مخفية مختلفة.

ووفقاً للمصدر، فإن لبنان يحظر الاتصالات الواردة من إسرائيل، لكن جيش العدو قد يلجأ إلى رموز دولية لتنفيذ اتصالات مقبولة في لبنان لا تخضع للحظر التقني وبالتالي اطلاق التهديدات من خلالها.