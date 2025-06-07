عيد ميلاد "سعادتها": أجواء باهرة وحضور لافت

روى أحد المدعوين الى عيد ميلاد " النائبة" في دارتها، إلى أن الديكور كان مبهراً، والورود والزهور ملأت الصالة الكبيرة حيث أقيم العشاء الفاخر.

Advertisement

ولفت الراوي الى أنَّ مستوى المدعوين على الصعيدين السياسي والمالي كان عاليا جداً، ولفت الإنتباه حجم رجال الأعمال الذين لبوا الدعوة ومن بينهم رجل الاعمال المصري .

واللافت أيضاً بحسب المصدر ان أحد رجال الأعمال البارزين في المتن والطامح سياسيا رغم ان الحظ لم يحالفه اكثر من مرة، كانت هديته لصاحبة العيد راقية جداً في الشكل والمضمون، وقد شكرته عدة مرات.

المصدر ختم انه الحفل الأكبر الذي يقام منذ سنوات ويجمع هذا العدد من رجال الاعمال في حفل عيد ميلاد.