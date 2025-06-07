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لبنان

عيد ميلاد "سعادتها": أجواء باهرة وحضور لافت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 02:15
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روى أحد المدعوين الى عيد ميلاد "سعادة النائبة" في دارتها، إلى أن الديكور كان مبهراً، والورود والزهور ملأت الصالة الكبيرة حيث أقيم العشاء الفاخر.
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ولفت الراوي الى أنَّ مستوى المدعوين على الصعيدين السياسي والمالي كان عاليا جداً، ولفت الإنتباه حجم رجال الأعمال الذين لبوا الدعوة ومن بينهم رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
 
واللافت أيضاً بحسب المصدر ان أحد رجال الأعمال البارزين في المتن والطامح سياسيا رغم ان الحظ لم يحالفه اكثر من مرة، كانت هديته لصاحبة العيد راقية جداً في الشكل والمضمون، وقد شكرته عدة مرات.
 
 
المصدر ختم انه الحفل الأكبر الذي يقام منذ سنوات ويجمع هذا العدد من رجال الاعمال  في حفل عيد ميلاد.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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