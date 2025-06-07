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لبنان

إليكم حالة طقس لبنان اليوم وغداً.. هكذا ستكون الحرارة

Lebanon 24
07-06-2025 | 03:00
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يتأثّر لبنان بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.
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وفي ما يلي تفاصيل عن أجواء طقس لبنان:
 
السبت:
 
– الحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34  بقاعاً وبين 17 و 26 على الـ1000 م
- الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
– الرطوبة السطحية ساحلاً:  50 و 90%
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 40 كم/س
– الضغط  الجوي السطحي: 1012 hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه 22 درجة
 
الأحد:
ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26  على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الاثنين:
 
ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26  على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

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