إليكم حالة طقس لبنان اليوم وغداً.. هكذا ستكون الحرارة

يتأثّر بطقس ربيعيّ حارّ مع استقرار بدرجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية، وارتفاع الرطوبة السطحية.

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وفي ما يلي تفاصيل عن أجواء طقس لبنان:

السبت:

– الحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26 على الـ1000 م

- الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

– الرطوبة السطحية ساحلاً: 50 و 90%

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 10 و 40 كم/س

– الضغط الجوي السطحي: 1012 hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه 22 درجة

الأحد:

ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.



الاثنين:

ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين 22 و 30 ساحلاً وبين 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26 على الـ1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.