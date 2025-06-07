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لبنان

وسط التوتر.. نواف سلام يغادر لبنان

Lebanon 24
07-06-2025 | 03:10
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انتشر خبرٌ يفيد بأنَّ رئيس الحكومة نواف سلام غادر لبنان  إلى اسطنبول، وذلك في ذروة التوتر الذي تشهده البلاد لاسيما بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس.
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وجرى رصد سلام مع زوجته على متن إحدى الطائرات في حين أن الوضع الأمني في البلاد ليس مُستتباً بفعل استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة.
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