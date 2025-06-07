وسط التوتر.. نواف سلام يغادر لبنان

انتشر خبرٌ يفيد بأنَّ رئيس الحكومة غادر لبنان إلى ، وذلك في ذروة التوتر الذي تشهده البلاد لاسيما بعد العنيفة التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت أول من أمس.

Advertisement

وجرى رصد سلام مع زوجته على متن إحدى الطائرات في حين أن الوضع الأمني في البلاد ليس مُستتباً بفعل استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة.