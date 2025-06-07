25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي: الميرون رمز الوحدة وتجديد الإيمان بالروح القدس
Lebanon 24
07-06-2025
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
قداس اختتام الرياضة الروحية السنوية للمطارنة ورتبة تبريك الميرون، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة أساقفة الطائفة
المارونية
من
لبنان
وبلدان الانتشار وعدد من الكهنة.
Advertisement
بعد تلاوة الإنجيل المقدس وإتمام رتبة تبريك الميرون، ألقى البطريرك
الراعي
عظة تناول فيها معاني الميرون، حيث قال: "هذا الميرون الذي نحن بصدد تبريكه، وهو مؤلف من طيوب الناردين الغالية الثمن، يعتبر علامة للروح
القدس
. يُوسَم به المسيحيون بعد المعمودية، فيصبحون على صورة المسيح، ويحملون اسم المسيحي. فكل الشعب المسيحي وُسم بالميرون وأصبح هيكلًا للروح القدس، وأيضًا عضوًا في الكنيسة. الميرون هو علامة الوحدة في الكنيسة، والشعب المسيحي هو شعب كهنوتي، شريك مع المسيح في الكهنوت العام. ومن هذا الشعب يُختار كهنة يُرسَمون بالميرون في أيديهم، ليُصوَّروا كهنة على صورة المسيح، حاملين سلطانًا ثلاثيًا لخدمة الكلمة في التعليم، وخدمة النعمة في التقديس. ومن بين هذا الشعب المسيحي، يختار الرب أساقفة يُمسَحون هم أيضًا بالميرون على جباههم وأيديهم ليُصوَّروا على صورة المسيح راعي الرعاة، حاملين ملء الكهنوت".
وأضاف: "لهذا السبب، وبما أن الميرون هو رمز الوحدة في الكنيسة ورمز الروح القدس الواحد، قررنا نقل حفل تبريك الميرون من يوم خميس الأسرار إلى زمن انعقاد السينودس، حيث يجتمع جميع المطارنة وبعض الكهنة. واليوم نحتفل به كعلامة لوحدة الكنيسة في الروح القدس".
وتابع: "المرأة التي كسرت قارورة طيب الناردين ترمز إلى فعل محبة وتوبة، إذ لا يتوب إلا من يحب. لقد كسرت قارورة الطيب وضحت بأغلى ما عندها، وهو دلالة على أن أمام المسيح كل شيء يصبح رخيصًا. هذه المرأة تقدم مثالاً لنا جميعًا؛ فكل واحد منا لديه قارورة طيب، وهي رمز لما يتعلق به قلبه. التوبة الحقيقية هي عندما نكسر قارورة الطيب التي تمثل ما يتعلق به قلبنا في حياتنا اليومية، كعلامة لتوبتنا. ولهذا قال الرب يسوع إن ما فعلته المرأة كان استباقًا لدفنه. يسوع ضحى بذاته من أجل البشرية جمعاء، وقليل علينا أن نضحي بشيء من أجله. لقد ضحت المرأة بأغلى ما لديها من أجل المسيح الذي ضحى بكل ذاته. ولذلك قال الرب إن ما فعلته سيُكرَز به في الإنجيل في العالم كله، وسيُذكَر كفعلٍ رمزي لكل توبة. التوبة تتطلب كسر قارورة الطيب التي تتعلق بها قلوبنا، وعندها نعيش التوبة الحقيقية".
وختم الراعي: "نحن في تبريك هذا الميرون نجدد إيماننا بالروح القدس وبوحدة الكنيسة. كما نجدد التزامنا ببناء الوحدة في الكنيسة، ونجدد توبتنا بكسر قارورة الطيب التي تتعلق بها قلوبنا".
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: شهداؤنا رمز الدفاع وندعو للحكمة والوحدة
Lebanon 24
شيخ العقل: شهداؤنا رمز الدفاع وندعو للحكمة والوحدة
07/06/2025 20:51:59
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس والسلطات تدفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس والسلطات تدفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة
07/06/2025 20:51:59
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل أيام من انعقاد القمة العربية
Lebanon 24
اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل أيام من انعقاد القمة العربية
07/06/2025 20:51:59
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
Lebanon 24
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
07/06/2025 20:51:59
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:18 | 2025-06-07
07/06/2025 01:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
Lebanon 24
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
13:10 | 2025-06-07
07/06/2025 01:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"إلى جميع المواطنين".. تحذير من وزارة الإعلام!
Lebanon 24
"إلى جميع المواطنين".. تحذير من وزارة الإعلام!
12:53 | 2025-06-07
07/06/2025 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. مجهولون يحطمون واجهة مزار السيدة العذراء
Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. مجهولون يحطمون واجهة مزار السيدة العذراء
12:45 | 2025-06-07
07/06/2025 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب في طرابلس.. ماذا فعله "المخابرات"؟
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب في طرابلس.. ماذا فعله "المخابرات"؟
12:40 | 2025-06-07
07/06/2025 12:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها
Lebanon 24
دنيا بطمة تحدث ضجة في احدث ظهور لها
14:06 | 2025-06-06
06/06/2025 02:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
01:12 | 2025-06-07
07/06/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
Lebanon 24
قرار داخليّ.. "جبران بدو غسان"
01:15 | 2025-06-07
07/06/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
Lebanon 24
رسالة قاسية من عون.. السقف عالي جداً
01:30 | 2025-06-07
07/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات تصعيديّة بالغة الخطورة بعد غارات الضاحية واتصالات لمنع التدهور
Lebanon 24
معطيات تصعيديّة بالغة الخطورة بعد غارات الضاحية واتصالات لمنع التدهور
22:58 | 2025-06-06
06/06/2025 10:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:18 | 2025-06-07
صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!
13:10 | 2025-06-07
مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!
12:53 | 2025-06-07
"إلى جميع المواطنين".. تحذير من وزارة الإعلام!
12:45 | 2025-06-07
في بلدة لبنانية.. مجهولون يحطمون واجهة مزار السيدة العذراء
12:40 | 2025-06-07
بعد الاعتداء على طبيب في طرابلس.. ماذا فعله "المخابرات"؟
12:00 | 2025-06-07
قيل إن "حزب الله" موله.. من هو "غياث دلا" ذراع ماهر الأسد؟
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
07/06/2025 20:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24