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لبنان

يشكل خطرًا كبيرًا.. جمعية توجّه تحذيرًا بشأن نفق شكا!

Lebanon 24
07-06-2025 | 07:35
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 أعربت جمعية "اليازا" في بيان، عن "بالغ قلقها إزاء الوضع المأساوي والمتدهور في نفق شكا، الذي يعاني من إهمال مزمن لأكثر من عام، مما يجعله يشكل خطرا كبيرا على سلامة وأرواح المواطنين".

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وأوضحت أن "النفق، الذي يشهد حركة مرورية كثيفة يومياً، يفتقر إلى الإنارة الداخلية، مع تعطل كامل لأنظمة التهوية (توربينات الهواء)، مما يزيد من مخاطر الاختناق وضعف الرؤية. إضافة إلى ذلك، فإن العواكس الضوئية مغطاة بطبقات من الغبار وفقدت فعاليتها، في حين أن جدران النفق متسخة وتحتاج إلى تنظيف وصيانة شاملة".

وأشارت إلى أن "رغم الحوادث المتكررة داخل النفق، والتي أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة هذا الوضع الخطير".

وأضافت: "بناءً على ذلك، تناشد جمعية اليازا الجهات المسؤولة، وعلى رأسها: نواب المنطقة، وزير الأشغال العامة والنقل، وزير الطاقة، للتحرك الفوري والعاجل لصيانة النفق وتأهيله بما يضمن سلامة مستخدميه، ووضع حد للمآسي المتكررة على هذا الطريق الحيوي".

وختمت الجمعية بتأكيد أن "السلامة المرورية مسؤولية وطنية. لنعمل معاً لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
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