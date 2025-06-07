توتر واستنفار في المساكن الشعبية بالميناء... ماذا حصل؟

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أفادت مندوبة " " بأن محلة المساكن الشعبية في شهدت إشكالًا فرديًا بين أفراد من عائلتين، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.وعُلم أن الإشكال جاء امتدادًا لخلاف سابق وقع يوم أمس بين الطرفين.على الفور، حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال وفرض الهدوء، دون تسجيل أي إصابات حتى اللحظة.التحقيقات جارية لمتابعة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.